Çiftçilere 10 müjde

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, çiftçilere yönelik Akıllı Köy Evi projesiyle yeni bir model ortaya koyacaklarını söyledi. Erdoğan, "İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. gününden itibaren inşaatlara başladık. Bölgede 650 bin yeni yuva konutu yapıyoruz. 319 bin konutu bir yılda yapacağız. Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık. Küçük sanayi siteleri kurarak, konutla birlikte istihdamı da gözetiyoruz" dedi.Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası hakkında açıklama yapan Erdoğan, "Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlardaki çalışmayla 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz. Bunlar kentsel dönüşümde de projelere takoz olmanın peşinde, milletimiz her iki zihniyeti de görüyor" dedi. Başkan Erdoğan konuşmasında çiftçilere de müjde üstüne müjde verdi.Amanos Tünelleri'nin inşasına başladıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Tüneller, Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracaktır" dedi. Erdoğan, "Muhalefet inansa da inanmasa da biz Karadeniz doğalgazını karayla buluşturduk. Gaz ve petrol gelirlerinin bir kısmıyla Aile ve Gençlik Bankası'nı kuruyoruz" diye konuştu.1- Bugün burada hepsi de özgün mimari eseri olan ahırı, köy konağı ile akıllı köy evlerini milletimizin takdirine sunuyoruz.2- Afet alanlarında köy evlerimizde hayatını sürdürecek çiftlere Ziraat Bankası ile sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek ve hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz.3- Afet alanları dışındaki bölgelerde, tüm vatandaşlarımızdan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere de el uzatıyoruz. İlk evim kampanyası şartlarıyla, akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.4- Halen köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan mevcut evini yıkıp, bu modele uygun, sağlam eve kavuşmak isteyenlere de uygun şartlı finansman sağlayacağız.5- Ülkemizdeki et ve süt fiyatlarına çözüm getirecek bir adım atıyoruz. Kırsal dönüşüm kapsamında teşvikler vereceğiz.6- Sözleşmeli üretim modeli ile aile tipi işletmelerde besi hayvancılığını destekleyeceğiz, her haneye bir asgari ücret garantisi vereceğiz.7- Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız8- Sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracağız, arz güvenliğini temin edeceğiz.9- Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız.10- Tarımsal üretimin en büyük girdisi olarak üre gibi azotlu gübrelerde dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz.● 44 günde tamamlanan köy evleri 'akıllı' uygulamalarla donatıldı.● Telefon veya bilgisayarlara indirilen "Akıllı köy" uygulamasıyla yangın ve su baskını gibi afet durumlarında önlem alınabilecek.● Vatandaşlar elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerindeki tüm gelişmeleri cep telefonu ile uzaktan kontrol edebilecek.● Sürü takip sistemiyle hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, ne zaman doğum yaptığını, hangi aşıların yapıldığını ve doğan yavruların hangi anneden olduğunu görebilecek.● Meteoroloji istasyonuyla hava durumunu anlık takip edebilecek vatandaşlar, don riskini, sıcaklığı ve yağış durumunu görebilecek. Tarlasının ekimini ve sulamasını bu bilgilere göre yapabilecek.● Akıllı köyün tüm ortak alanları ile cami ve köy konağının her türlü elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak.● Cami, köy konağı ve sosyal alan tüm köyün kullanımında olacak. Köy konağında vatandaşlar akıllı tahtayla çevrim içi eğitimlere katılacak. Bilgisayar ve kütüphaneden faydalanacak.● Atık dönüşüm alanıyla evsel atıklar ayrıştırılabilecek. Kompost alanında atıklar kompost gübreye dönüştürülebilecek. Bahçesinde ve tarlasında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretecek.Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin ardından riskli alanlarda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan güvenli ve konforlu konut ve iş yerlerine kavuşan depremzedeler Ramazan Bayramı'nı huzur içerisinde geçiriyor. Merkez üssü Sivrice olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından kentin farklı noktalarında yapılan yaklaşık 25 bin konutun 5 bin 755'i kentsel dönüşümle yapıldı. TOKİ tarafından riskli alanlarda, yerel mimariye uygun, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, halı sahalar, yürüyüş ve bisiklet yolları, park ve bahçeler bulunan alanda kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutlar, bulundukları çevreye değer kattı.