Siyasete bayram molası

AK Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP, MHP, HÜDAPAR, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleri ile bayramlaştı. Siyasi partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet tarafından gerçekleştirildi. Bayramlaşma programı sıcak bir ortamda gerçekleştirildi. Parti temsilcileri seçimler öncesinde bayramlaşma programının gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Bayramlaşma programında çay, çikolata ikram edildi, gündeme dair sohbetler, espriler yapıldı.



MHP 5 PARTİ İLE BAYRAMLAŞTI

MHP ise 5 siyasi parti ile bayramlaştı. MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki kabul heyeti parti genel merkezinde ilk olarak Demokratik Sol Parti heyetini ardından da sırasıyla AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetini kabul etti.



FATMA GÖKSU (ANKARA)

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