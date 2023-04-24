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Haberler Politika “Siyasetteki yol haritam çocukların temiz kalbi”

“Siyasetteki yol haritam çocukların temiz kalbi”

24.4.2023

Gazete

“Siyasetteki yol haritam çocukların temiz kalbi”
AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Şebnem Bursalı, ilçe ziyaretlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ara verdi ve dün geleceğimizin teminatı çocuklarla bir araya geldi. İzmirli kadınların Ankara'daki sesi olacağıma dair söz verdiğini hatırlatan Bursalı, aynı şekilde İzmir'de çocukların da sesi olacağını söyledi. Çocukların her alanda her türlü ihtiyacının takipçisi olacağını belirten Bursalı, "Ancak bunları yaparken, çocukların o temiz kalbi benim siyasetteki yol göstergem ve mihenk taşım olacaktır. Bir kadın kadar samimi, bir çocuk kadar da dürüstlük ve temiz duygular benim yol haritamdır" diye konuştu. AK Parti döneminde çocuk hakları için çok önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Bursalı, "Yeni dönemde de önemli çalışmalar yapılacak. Başkan Erdoğan'ın özellikle çocuklara verdiği önem yıllardır ortada. Bunu herkes iyi biliyor. Bizim için de tabii ki öncelik çocuklar ve kadınlar. İnşallah önümüzdeki meclis döneminde çocuklarla güzel işler başaracağız" dedi.

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