Türkiye hizmet ve projelerle taçlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, deprem bölgesinden gelerek İstanbul'da eğitim öğretim hayatına devam eden çocukları kabul etti. Misafirleriyle selamlaşan Erdoğan ve öğrenciler temsili kabine toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Hatay Kırıkhan'dan gelerek İstanbul'da öğrencilik hayatına devam eden 5'nci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Akif Uçar'a başkanlık görevini bıraktı.Erdoğan çocuklarla yaptığı konuşmasında, "Ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi Türkiye Yüzyılı'yla taçlandırmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir hazırlık ve gayret içindeyiz. Sizlerden milletimizin size olan güvenini, bilimin ve değerlerimizin ışığında kendinizien iyi şekilde yetiştirerek güçlendirmenizi istiyorum. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlerin nezdinde milletimizin tüm çocuklarını gözlerinden öpüyorum" dedi.Başkan Erdoğan, öğleden sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Sakarya'ya geçti ve Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalar yapan Erdoğan, kalabalığa seslenerek, "Şu muhteşem katılım, buraya gelirken yolların sağında-solundaki Akyazı'nın güzel insanları bize çok duygulu anlar yaşattı. Bu bir şeyi gösteriyor; Akyazı biz 14 Mayıs'a hazırız diyor. Milli mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" dedi. Huzur, yatırım, üretim olmadan geleceğe güvenle bakılamayacağını belirten Erdoğan, "Bizim en büyük vaadimiz işte budur. Bay bay Kemal'in bu tür vaatleri var mı? Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Esrar kaçaklarının paralarını buraya getirecekmiş. Niçin PKK'nın uzantılarıyla görüşüyor? Kapalı kapılar arkasında ne görüştü, ne yaptı? Açıklayamaz! Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Değerli kardeşlerim bu ülke terör devleti değildir. Türkiye, asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. 7'li masa iyice dağıttı. Şimdi bu 7'li masayı benim Sakaryalı kardeşlerim, 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yürüyorlar. 'Erdoğan'ın gitmesi lazım' diyorlar. Ama benim milletim bunlara bu meydanı bırakmaz" diye konuştu.Konuşmasında TCG Anadolu uçak gemisini İzmir'e uğurlayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. Maket gemi diyen 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, AKINCI'mızı, Kızılelma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek" sözleriyle muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Arifiye'de bugün Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Sonunda onu da yaptık. Kardeşlerim diğer alanlarda da ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımlar atıyoruz. TCG Anadolu'nun iki kat büyüklüğündeki geminin ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptık. Böylece mavi denizlerde bizim uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak. Bitti mi? Filyos'ta Karadeniz Gazı'nın devreye alınması törenini Sakarya adıyla gerçekleştirdik. 1 ay boyunca konutlardaki tüm doğal gaz tüketimini, 1 yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketiminin ücretsiz olmasının bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim lütfetti ve Karadeniz gazını milletimizin emrine veriyoruz. Gabar'da da 1 milyar dolarlık doğal gazı bulduk, onu da çıkaracağız" dedi. Öte yandan, TCG Anadolu uçak gemisinin Cuma günü İzmir'de olacağı belirtildi.Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Yeni Altay tankı, testlerinin tamamlanması için Başkan Erdoğan'ın katılım gösterdiği törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada TSK'nın envanterine giren Altay Tankı için "Üçüncü nesilden öte bir tank" ifadesini kullanırken, savunmada yerli ve millik oranı için "Dışa bağımlılık yüzde 20 seviyede. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik. Kendimizin imal edebileceği hiçbir ürünü dışardan lamama yoluna gittik. Daha ilk denemede pes demek yerine sonuca ve başarıya kilitlendik. 20 yılda dışa bağımlılığı yüzde 20'lere düşürdük. Savunma projelerimiz, 75 milyar dolarlık bir proje hacmine ulaştı. Geçtiğimiz sene 4 milyar 400 milyon dolar ile rekor kırdık. Sadece son bir kaç hafta içerisinde gurur kaynağı olacak projeyi mutluluğunu yaşattık. TCG Anadolu'yu denizlerle kavuşturduk. Gökbey test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. Bugün savunma sanayi alanından 2 binden fazla firmamız faaliyet gösteriyor " dedi.