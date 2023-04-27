Millet Bahçeleri Türkiye’ye nefes oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, 10 Temmuz 2018 tarihinde göreve başlamasının ardından hayata geçirdiği ilk projelerden birisi "Millet Bahçeleri Projesi" oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk 100 günlük icraat planı kapsamında bulunan "Millet Bahçeleri Projeleri" arasındaki ilk millet bahçeleri olan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcı ve Baruthane Millet Bahçeleri'nin açılışı 17 Kasım 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilmişti."81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle yürütülen projeyle ilgili konuşan Bakan Murat Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin şu anda 314'ünde çalışmalar devam ediyor. Toplamda 484 millet bahçesi vatandaşların hizmetine sunuluyor. 2018'den bu yana ise Türkiye'de 170 millet bahçesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Hedef; 2023 yılında toplam yeşil alan miktarını 500 millet bahçesiyle 81 milyon metrekareye çıkarmak" dedi. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden 484 millet bahçesi olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bununla birlikte şu an 73 milyon 304 bin 878 metrekare alana, yani hedefin yüzde 91'ine ulaşıldı. 2028 yılına kadar oluşturulacak 500 millet bahçesi ile de toplam yeşil alan miktarını 200 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırmayı hedefliyoruz. Toplamda 10 yılda 1.000 millet bahçesi kazandırarak kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye kadar yükseltmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.İlk etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Nisan'da açılması öngörülen İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hakkında da bilgi veren Bakan Murat Kurum, "Yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları olan ve 70 bin metrekareye yakın kapalı alanı olan büyük bir şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin de en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyacak" dedi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebileceğini belirten Bakan Kurum, "Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak, doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güneykuzey yönünde yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanlarından oluşacak" diye konuştu. 2,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğu için bu uzunlukta da bisiklet ve yürüyüş yollarının yer alacağını belirten Bakan Kurum, "Bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95'ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90'a yakını tamamlandı. Yeşil alanda ağaç dikim faaliyetlerine devam ediliyor" bilgisini verdi.İstanbul'da yeşil alan miktarını arttırmak için Bakanlık olarak çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Murat Kurum, "İstanbul'da 34.643 metrekarelik Güngören Millet Bahçesi, 290.616 metrekarelik Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, 158.839 metrekarelik Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, 67.100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi, 243 bin İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 11.900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi'nin yapım aşaması devam ediyor" dedi.484 millet bahçesinden yapım, ihale, projelendirme ve yer seçimi yapılan millet bahçelerinin metrekare olarak dağılımı hakkında da bilgi veren Bakanlık, 121 millet bahçesinin açılışının yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti. 49 tane millet bahçesi ise açılışa hazır hale geldi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 20 milyon 484 bin 882 metrekarelik alanda yer alıyor. Yapım aşamasındaki 155 millet bahçesi 28 milyon 584 bin 536 metrekare yeşil alana sahip. İhale aşamasındaki 8 millet bahçesi 3 milyon 397 bin 890 metrekarelik yeşil alan imkanı sunacak. Projelendirme aşamasındaki 75 millet bahçesinin yeşil alanı 14 milyon 853 bin 838 metrekareye ulaşacak. Yer seçimi yapılan 76 millet bahçesi 5 milyon 983 bin 730 metrekarelik yeşil alanda olmak üzere; toplamda 484 millet bahçesi 73 milyon 304 bin 878 metrekare alanı kapsamaktadır.