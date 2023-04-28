İYİ Parti’de sular durulmuyor... Dervişoğlu’ndan Çıray’a sert sözler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray arasındaki tartışma devam ediyor. Çıray, İzmir il başkanlığı seçim sürecinde Dervişoğlu'nun adayının olduğunu ve seçimi kendi adayının kazandığını belirti.

'TABANLA İLGİLİ SORUNUM YOK'

CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Çıray, "Ben bu partinin kurucu genel sekreteriyim. Birçok bölgede ittifaklar konusunda, Millet İttifakı konusunda, diğer konularda katkısı olmuş birisiyim. Benim taban sorunum da yok. Belki yakından takip edilmez, çok önemli bir iş değildir ama son yapılan İzmir'deki il başkanlığı seçiminde Müsavat Dervişoğlu bir aday çıkardı, ben bir aday çıkardım, benim çıkardığım aday kazandı. Benim tabanla ilgili bir problemim yok. Hiç kimseyle bir problemim yok, ben sadece ilkesel davranıyorum" dedi.

TWITTER'DAN YANIT VERDİ

Çıray'ın sözlerine Müsavat Dervişoğlu'ndan sert yanıt geldi. Twitter'dan Çıray'a yanıt veren Dervişoğlu, "Sen kongre sürecinde tarafsızlık teranelerinde bulunan, çeyrek adamların arkasında saklanan bir siyasi sahtekar ve zafer hırsızısın" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ'DE HÜSRAN DENİZLİ'DE İPTAL!

7'Lİ koalisyonun ortağı İYİ Parti, Konya ve Kayseri mitinglerinde hüsrana uğradı. Kayseri mitinginde Mansur Yavaş'ın konuşması esnasında alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, Akşener'in konuşması başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı. 23 Nisan günü Konya'ya giden muhalefetin ortağı Meral Akşener'in ve Mansur Yavaş'ın mitingi burada da boş kalmıştı. Yaşananlar İYİ Parti'de soğuk duş etkisi yaratırken, bugün yapılması planlanan Denizli mitingi de hava şartları bahane edilerek iptal edildi.