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Haberler Politika “Türkiye’nin güçlü ve yeni yüzü TEKNOFEST oldu”

“Türkiye’nin güçlü ve yeni yüzü TEKNOFEST oldu”

1.5.2023

Gazete

“Türkiye’nin güçlü ve yeni yüzü TEKNOFEST oldu”
İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı TEKNOFEST alanında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün standını ziyaret etti. Soylu'ya İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta eşlik etti. Bakan Soylu, festival alanında sergilenen hava araçlarını inceledi. Alana geldiği andan itibaren vatandaşlar Süleyman Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi.

GÜÇLÜ ADIMLAR ATILIYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukluk yıllarında yerli malı haftasında yaptıkları aktivitelerden bahsederek, "Türkiye gelişti, Türkiye büyüdü ve şimdi yerli malı haftasını böyle kutluyor; sanayiyle teknolojiyle bilişimle. Allaha çok şükürler olsun hem TEKNOFEST'e hem Selçuk Bayraktar'a, hem Haluk Bayraktar'a hem de bu vizyonu Türkiye'ye veren sayın Cumhurbaşkanımıza, T3 Vakfına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin özgüveni, yetişen nesillerimizin gençlerimizin dünyadan eksik olmadan yarınlara atacağı güçlü adımlar buradan yeşeriyor" diye konuştu.
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