Akşener CHP’den oy kapmaya çalıştı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, İzmir'de önceki gün yapılan mitingteki yaptığı konuşmada, özellikle CHP'liler başta olmak üzere her aileden 1 oy istediğini açıkladı. Bugüne kadar en çok kendisine eziyet edildiğini kaydeden Akşener, "Bana 'fosforlu' dendi, bana 'kocasını aldattı' dendi. Bu benim içi ölümdü. Şimdi sizden hangi partiye oy verirseniz verin ama her aileden bir oy istiyorum. Moralim için istiyorum, ailem için istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Bu mücadeleyi verebilmek için sizlerle ihtiyacım var" dedi.



'İLK DEFA MİLLİ OLDU'

İzmir'deki mitinge eşi Tuncer Akşener'i de getiren İYİ Parti Genel Başkanı, "Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu... Evet, utandı ve kaçtı..." ifadelerini kullanması da dikkat çekti. Akşener'in bu sözleri de sosyal medyada gündem oldu.

DİĞER