MİT’in Kureyşi operasyonu dünyada gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün düzenlenen operasyonla DEAŞ liderinin öldürüldüğüne dair açıklamaları, küresel ölçekte geniş yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan, MİT'in, terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ettiğini söyledi. Erdoğan, Kureyşi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Uluslararası medya kuruluşları, gelişmeyi son dakika notuyla okurlarıyla paylaştı.REUTERS haber ajansı haberi, "Erdoğan, DEAŞ liderinin Suriye'de Türk istihbarat servisleri tarafından öldürüldüğünü söyledi" başlığı ile aboneleriyle paylaştı. Haberde, MİT'in Kureyşi'yi uzun süredir takip ettiği açıklamasına da yer verildi. Associated Press (AP) haber ajansı da aboneleriyle paylaştığı haberde, "Erdoğan, Türk kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ liderini öldürdüğünü söyledi" başlığını kullandı.AP'NİN haberinde, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım gözetmeden mücadelesini sürdüreceğine ilişkin açıklaması yer aldı.Amerikan NBC News televizyonu haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ liderinin öldürüldüğünü söyledi" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Erdoğan'ın, MİT'in Kureyşi'yi uzun süredir takip ettiğine ilişkin açıklamasına da yer verildi.CBS News televizyonu ise haber için "Erdoğan, DEAŞ liderinin Suriye'de Türk istihbarat teşkilatı tarafından öldürüldüğünü söyledi" başlığını kullandı.İngiliz BBC, internet sitesinin ana sayfasında yer verdiği haberinde, "Erdoğan'ın, Türk kuvvetlerinin Suriye'de DEAŞ'ın liderini öldürdüğünü" açıkladığını belirtti.Alman Der Spiegel dergisinin haberinde, "Türk istihbarat servisi MİT, radikal terör örgütü DEAŞ'ın sözde liderini Suriye'deki bir operasyon sırasında etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verildi. Haberde, Erdoğan'ın bir televizyon röportajında Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin uzun süredir takip edildiğini söylediği aktarıldı.Fransız Le Figaro, La Depeche gazeteleri, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'nin Suriye'de etkisiz hale getirildiğini manşetlerine taşıdı.Fransız televizyonları BFMTV, TF1, France Info, France 24 de "Erdoğan, DEAŞ'ın liderinin MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu" başlıklarıyla haberlerini servis etti.