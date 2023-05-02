Ne söz verdiysek tek tek gerçekleştirdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur- Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, öğretmenlerden sağlıkçılara kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük atamalarını yaptıklarını, emeklilerden memurlara, işçilerden iş dünyasına toplumun hiçbir kesimi ihmal etmediklerini vurguladı.Deprem felaketinin ardından hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına nakdi yardım olarak 30 milyar lira yardım yapıldığını söyleyen Erdoğan, 3 buçuk milyon insanın barınma dahil tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. Erdoğan, kalıcı konutların inşası için kolları sıvadıklarını bildirdi. Bayramdan itibaren tamamlanan evleri teslim etmeye başladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun hiçbir vatandaşımız bir sene içerisinde yeni yuvasına kavuşacağından asla şüphe duymuyor" dedi.Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını açıklayan Erdoğan, "Gerek TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, gerekse memurlarımız ve ücretli çalışanlarımızın refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. Millete verdikleri hangi söz varsa tek tek hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, 'Emeklilikte Yaşı Bekleyen' 2 milyon 250 bin vatandaşın talebini karşıladıklarını söyledi.En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, ayrıca diğer emeklilerin durumlarını iyileştirecek bir hazırlık yapılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi. Erdoğan seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla birlikte 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alacak vatandaşları da sevindirecek güzel haberi milletle paylaşacaklarını açıkladı. Erdoğan memurlara da müjde vererek, "Temmuz'da enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurları enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız" dedi.Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Erdoğan, yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs'ı 2009'dan itibaren tatil ilan ettiklerini belirtti. Erdoğan, "Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık. 2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.Başkan Erdoğan, Şırnak'ta intikal esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak ile Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Resul Barutcu ve Özgür Barçın'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Erdoğan programda yaptığı konuşmada, "Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Yarın inşallah çok daha yenilerini göreceğiz. Cumhuriyetin kuruluşundan beri peşinde olduğumuz hayalleri birer birer gerçekleştiriyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı. Erdoğan, Milli Muharip Uçağı'nın isminin "KAAN" olduğunu açıkladı. Erdoğan, Milli Muharip Uçağın isim babasının da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı.