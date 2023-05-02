MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Soyer'in "bürokratik engellerle karşılaşıyoruz" çıkışını hedef aldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Soyer'in yaptığı 3 devasa yatırımı saymasını isterken şunları söyledi: "Pagosçu Tunç'un yalan rüzgarı devam ediyor. Tunç Soyer CHP'nin İzmir mitinginde konuşmuş; 'Bürokratik engellere rağmen devasa' yatırımlar yapıyormuş! İzmir kamuoyu merak içinde, yatırımlar nerede? Üçünün adını açıklar mısın?"

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