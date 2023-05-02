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Haberler Politika “Pagosçu Tunç’un yalan rüzgarı devam ediyor”

“Pagosçu Tunç’un yalan rüzgarı devam ediyor”

2.5.2023

Gazete

“Pagosçu Tunç’un yalan rüzgarı devam ediyor”
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Soyer'in "bürokratik engellerle karşılaşıyoruz" çıkışını hedef aldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Soyer'in yaptığı 3 devasa yatırımı saymasını isterken şunları söyledi: "Pagosçu Tunç'un yalan rüzgarı devam ediyor. Tunç Soyer CHP'nin İzmir mitinginde konuşmuş; 'Bürokratik engellere rağmen devasa' yatırımlar yapıyormuş! İzmir kamuoyu merak içinde, yatırımlar nerede? Üçünün adını açıklar mısın?"
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