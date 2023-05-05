İnce’den şartlı destek teklifi: Davutoğlu ve Babacan’ı atsın Kılıçdaroğlu’nu destekleyeyim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı" sözleriyle muhalefetin tepkisini çeken İnce, neden bu ifadeyi kullandığını anlattı. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na şartlı destek çağrısı yapan İnce, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı göndermesi halinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirterek "Zamanımız bol, 10 gün var. Destekleyeceğim, at ikisini kenara. Öyle yok, Yüce Divan'a gidecekler. Var mı bundan güzel teklif" dedi.

'BİRLİKTE İŞ YAPTINIZ'

İnce şöyle konuştu: "2010'da referandum olmuş, yargı FETÖ'ye teslim edilmiş. Bütün bunların içinde Sadullah Ergin adalet bakanı. Ve bu konu herkes tarafından biliniyor. Peki şimdi bu Sadullah Ergin, yargıyı FETÖ'ye teslim ederken, bu Sadullah Ergin YAŞ kararlarıyla önce Atatürkçü subaylar tasfiye edilirken, kumpaslar kurulurken, sahte ses kayıtları devredeyken bu adam işin bir numarasıydı. Peki o arada İçişleri Bakanı kimdi? İdris Naim Şahin. Paranın başında kimdi? Ali Babacan'dı. Sadullah Ergin, CHP'nin Çankaya'dan 4'üncü sırasından milletvekili olacak ki, büyük ihtimal seçilecek. Şimdi buna dokunulmazlık vereceksiniz. FETÖ Türkiye'yi ele geçirirken, FETÖ orduyu dağıtırken, yetkili etkili makamlardaki insanları onlarla birlikte işbirliği yaparsanız ben size FETÖ'nün yeni ortağı derim. Bunu demek hakkım."

"YÜCE DİVAN'A GÖNDERECEĞİZ"

İNCE ayrıca, Cumhurbaşkanı olması halinde Ali Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceklerini, Babacan'ın Atatürk ile problemli olduğunu, tarikatlarla kucak kucağa bulunduğunu, laikliği içine sindiremediğini, Türklüğü tartıştığını iddia etti.