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Haberler Politika KAAN 2024’te HÜRJET 2025’te ilkleri yaşatacak

KAAN 2024’te HÜRJET 2025’te ilkleri yaşatacak

13.5.2023

Gazete

KAAN 2024’te HÜRJET 2025’te ilkleri yaşatacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle yüzde 20'lerden yüzde 80 yerliliğe ulaşan savunma sanayinde kısa vadede kritik projeler hayata geçecek. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Genel Maksat Helikopteri Gökbey'den, İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İSTANBUL'a; Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi MERT'ten, Uzun Menzilli Hava Savunma ve Füze Sistemi SİPER'e kadar birçok ürün karada, havada ve denizde Mehmetçiğin yol arkadaşı olacak. Bu yıl hangardan çıkan Türkiye'nin gururu Milli Muharip Uçak KAAN da önümüzdeki yıl ilk uçuşunu yapacak. 2023'te ilk uçuşu gerçekleşen HÜRJET'in ilk teslimatı da 2025'te yapılacak.
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