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Haberler Politika Kılıçdaroğlu’na basılmış oy pusulaları bulundu

Kılıçdaroğlu’na basılmış oy pusulaları bulundu

13.5.2023

Gazete

Kılıçdaroğlu’na basılmış oy pusulaları bulundu
KONYA'DA CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'ın aracında, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye mühür basılmış 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne, 03 SG 707 plakalı araca 42 D 4022 beyaz araçtan oy pusulası verildiği ihbarı geldi. Gelen ihbar sonrası harekete geçen ekipler, 03 SG 707 plakalı aracı Konya'nın Derbent ilçesinde yakaladı. Aracı kullanan kişinin, Derbent CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak olduğu anlaşıldı. Çakıllıkoyak, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye mühür basılmış 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası ile yakalandı. CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak, matbaa işletmecisi Hüseyin Karabaş, Ali Kalcı ve Cafer Yalçın hakkında adli işlem yapıldı.
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