Charlie Hebdo yine kudurdu!

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo, son sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Derginin dünkü sayısının kapağında, Başkan Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak" ifadesi yazıldı.



'DAHA DA GÜÇLENECEK'

Charlie Hebdo'nun provokatif paylaşımı sosyal medyada çok sayıda tepkiye yol açtı. Twitter kullanıcıları, derginin paylaşımıyla Erdoğan'ı zayıflatmaktan çok Türk halkının desteğiyle daha da güçlendireceği yorumunu yaptı. Batı medyasında Türkiye'deki seçimlerin ilk turundan önce de Başkan Erdoğan'ı hedef alan makaleler yayımlanmıştı.



'DEMEK Kİ DOĞRU YOLDAYIZ'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki olarak, "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız. Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir" ifadelerini kullandı. Kalın, seçimlerin ikinci tur tarihine işaret ederek Türk milletinin dergiye en güzel cevabı daha gür bir sesle 28 Mayıs günü vereceğini belirtti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu" ifadesini kullandı. Altun, bu durumun Charlie Hebdo'nun içinde bulunduğu çaresizliği özetlediğine dikkati çekti.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu derginin İslam dünyası, İslam dini düşmanlığı konusunda meşhur olduğunu herkes biliyor. Bu bakımdan çok ciddiye almaya gerek yok. Biz bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığı ile baş başa bırakmalıyız" dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs'ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de biz de görüyoruz" diye konuştu.

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