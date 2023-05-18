Kimse hayallerinizle aranıza girmesin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genç-lere birlik vurgusu yaparak, 28 Mayıs seçimleri için yine desteklerini beklediklerini belirtti. Sosyal medya hesabından gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs'ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum" dedi.Paylaşımına, "Sevgili genç kardeşlerim, 14 Mayıs'ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum" sözleriyle başlayan Başkan Erdoğan, "Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs'ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Öncelikle 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. 2. turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesi gerek çay sezonu açılmasıyla Karadeniz'de gerek ülkemizin diğer yerlerde seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın mutlaka 28 Mayıs'ta sandık başında olmasını temin edeceğiz. 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğiz herkesin evine, işyerine gidip desteğini alacağız. Meclis seçiminin, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen saldırılarını herkes görüyor" dedi.