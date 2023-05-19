FETÖ’cülerin itibarıyla Sabah’a baskın düzenlediler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında konuştu. Almanya'da iki gazetecinin evlerine baskın düzenlenerek gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduklarına işaret ederek, "Neymiş 'basın özgürlüğü sınırsız değilmiş.' Türkiye'de PKK'ya destek veren, darbe girişimini planlayan gazetecilerle ilgili Türkiye'de soruşturmalar devam ederken basın özgürlüğünden dem vuranlar, bize ders vermeye çalışanlar FETÖ'cülerin ihbarıyla Sabah gazetesine baskın düzenliyorlar. Neymiş 'basın özgürlüğü sınırsız değildir' diyor. Niye? FETÖ'cülerle ilgili, PKK bağlantıları olan oradaki PKK destekleyicileriyle ilgili aydınlatıcı haberler yayınladıkları için" dedi.

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