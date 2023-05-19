Hamburger arkadaşı FETÖ’cü Tekalan mı?

HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim 2022'de ABD'ye düzenlediği ziyarette ortadan kaybolduğu ve hala sırrı aydınlanmayan 8 saatle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP'nin seçim çalışmalarını organize eden ve bu ABD gezisini de düzenleyen Akın Abdulla ile Ali Kiremitçioğlu seçimin ilk turunun ardından görevden alınırken bu gezi de tekrar gündeme geldi.



ARANAN TERÖRİSTLERDEN

Kılıçdaroğlu'nun hamburger yediğini söylediği ABD'deki kayıp 8 saatte FETÖ'nün karanlık adamlarından biri olan ve halen ABD'de bir üniversitede rektörlük yapan Şerif Ali Tekalan'la görüştüğü belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun şu anda Texas'taki North American Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapan ve elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçebilecek örgüt üyelerinden biri olduğu iddia edilen Tekalan'dan seçimlerle ilgili taktik aldığı öne sürülüyor. Tekalan halen Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan teröristler arasında yer alıyor.



ŞÜPHELERİ ARTIRMIŞTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD gezisinde gazetecileri atlatıp 8 saat ortadan kaybolmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu sır 8 saatte ne yaptığı merak konusu olurken CHP lideri, "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" demişti Kılıçdaroğlu'nun bu 8 saatle ilgili tatmin edici hiçbir izahta bulunamaması şüpheleri daha da artırmıştı.



BAŞKAN BIDEN'IN EŞİ

İşte Kılıçdaroğlu'nun bu kayıp 8 saatte FETÖ'nün kapatılan Fatih Üniversitesi rektörlüğünü de yapan ve şu an ABD'de kaçak olarak yaşayan Şerif Ali Tekalan'la görüştüğü ve kendisinden seçimlerle ilgili taktik aldığı ifade ediliyor. Bu arada Tekalan'ın halen rektörlük yaptığı Texas'taki North American Üniversitesi'nin ziyaretçileri arasında ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'in de yer aldığı ayrıntısı dikkat çekiyor. 1970'lerden itibaren örgüt faaliyetlerine aktif olarak katılan Tekalan 1976'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Örgüt mensuplarının kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın genel sekreterliğini de yapan Tekalan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra kapatılan Fatih Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapıyordu.



AKADEMİK YAPILANMADAN SORUMLU İMAM

FETÖ Çatı Davası'nın iddianamesinde Tekalan'ın "FETÖ Tayin Heyeti içerisinde yer aldığı" ve "FETÖ'nün akademik yapılanmasından sorumlu imam olduğu" belirtiliyor. Üst düzey askeri ve siyasi yetkililerle FETÖ arasındaki irtibatı sağlayan Tekalan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den talimat almak üzere veya ona bilgi vermek için zaman zaman ABD'ye gidiyordu. İddianamede Tekalan'ın Gülen'e gidecek akademisyenler, siyasetçiler ve askeri personelin belirlenmesi ve götürülmesinde yetkili olduğu, yurt içi ve yurt dışında yapılan görüşmelerde Gülen'i temsil ettiği yer aldı. Birçok davanın sanığı Tekalan "FETÖ Çatı Davası"nın dışında 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin dava ile Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilişkin davaların da sanıkları arasında yer aldı. Tekalan FETÖ mensuplarının "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davanın sanıkları arasında da yer aldı.

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