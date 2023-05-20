Büyük Türkiye için gençlere tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümünün sevincini ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihini, ecdadın imkansızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının sembolü olarak nitelendiren Erdoğan, "19 Mayıs, Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, mesajında, "Mücadele azmimizi, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutmak için gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara her türlü imkanı ve fırsatı veriyoruz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Kendilerine sunduğumuz imkanları en iyi şekilde kullanarak bizlere büyük gururlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz. Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe, büyüdükçe, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gençlerimize daha fazla destek vereceğiz" dedi.Başkan Erdoğan, dün programı kapsamında 4 Mayıs'tan itibaren yeni binasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret etti. Konuşmasında İstanbul Modern'in yeni binasının İstanbul'a ve tüm sanatseverlere hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan, "Tüm yokluklara ve imkansızlıklara rağmen vatanımızı işgalden kurtaran 19 Mayıs ruhunu yaşatmaya gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs'ta yaktığı istiklal meşalesini 4 yılı aşkın çetin bir mücadelenin ardından 29 Ekim 1923'te son devletimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilanıyla zirveye taşımıştı. İnşallah biz de Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımıza üzerinde gururla yaşayabilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz" dedi.Her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüyerek milli geliri 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirmenin bunun hazırlığı olduğunu söyleyen Erdoğan, istihdamı, ihracatı, turizmi, 3, 5, 10 kat arttırmanın da bunun bir hazırlığı olduğunu dile getirerek, "Hedeflediğimiz büyük şahlanışı gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan ne varsa hepsini tek tek tamamlayarak ülkemizi bugünlere hazırladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü 85 milyon olarak hep birlikte ülkemize ve milletimize yakışır bir özgüvenle kutlayacağız" diye konuştu.Başkan Erdoğan, dün Twitter hesabından yurt dışında yaşayan seçmene de seslendi. Yurt dışındaki seçmenin, tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevlerini en güzel şekilde yerine getirdiğini, şahsına ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiğini belirten Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu var. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde birinci olan Başkan Erdoğan, "Zaten birinci turda kazandık diye zafer sarhoşluğu içerisinde olamayız" dedi. Dün akşam İstanbul'da Hemşehri Dernekleri buluşmasında konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'na hazırlandığımız bir dönemdeyiz. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayan ve Cumhuriyet'in ilanıyla zirveye ulaşan milli mücadelemiz var. Geçtiğimiz yüzyıldaki krizlerin milletimizin gönlünde açtığı yaralar da var. Artık kimsenin aklına devlet deyince zulüm gelmiyor. Anadolu artık acılı ve mahsun değil. Umutlu bir şekilde geleceğe bakıyor. Şimdi 14 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak gerekiyor. Rehavet yok. 29 Mayıs İstanbul'un fethi ile bu zaferi taçlandıralım. Çamur siyasetten medet uman fitnecilere inat, 28 Mayıs'ta sandıkları 85 milyon olarak bayram yerine çevireceğiz" diye konuştu.