Tuncay Özkan, sosyal medyadaki ‘Oy çalındı’ iddialarını yalanladı

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,5 oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atması, CHP'de kriz yaratmıştı. Alınan yenilginin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, başarısızlığının sebebini CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e kesti ve Adıgüzel görevden alındı. CHP'liler yaşanan hezimet sonrası Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hariç herkesi topa tutarken, kaybedilen seçimin sorumlularından birisi de CHP Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan olarak gösterildi. Birçok partili, alınan yenilginin en büyük sebebinin Tuncay Özkan olduğunu belirtti.



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Tepkilerin odağı haline gelen Özkan, günlerdir süren sessizliğini bozdu. Özkan, muhalefetin her seçim yenilgisi sonrası ortaya attığı 'oylar çalındı' iddiaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez" ifadelerini kullanan Tuncay Özkan, canlı yayında 'oylar çalındı' iddialarını reddetti. Eleştirilerin hedefindeki Özkan, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Genel Başkanımızın dediği gibi, CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez" ifadelerini kullanarak seçimde iddia edildiği gibi herhangi bir usulsüzlük olmadığını itiraf etti. Böylece seçim sonuçları üzerinde oluşturulmak istenen şaibe de boşa çıkmış oldu. Bu arada Özkan'ın katıldığı TV programında bir ara ağlamaya çalıştığı anlar ve ağlamaklı konuşmaya çalışması dikkat çekti.

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