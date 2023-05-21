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Haberler Politika Deprem bölgesinde 82 bin ögrenci okula döndü

Deprem bölgesinde 82 bin ögrenci okula döndü

21.5.2023

Gazete

Deprem bölgesinde 82 bin ögrenci okula döndü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki eğitim sisteminin normalleşmesiyle öğrencilerin okullarına tekrar döndüğünü ifade etti. "Her yer ve her şartta eğitime devam" mottosuyla çalıştıklarına ve etap etap okulları açtıklarına değinen Özer, "Bugün itibarıyla bölgeye kaydını tekrar aldıran öğrenci sayısı 82 bin 405 oldu. Yarısı geri dönmüş. En fazla dönüşün olduğu yerler depremin en çok etkilediği yerler" bilgisini paylaştı. Her geçen yıl eğitime ayrılan bütçenin arttığını belirten Özer, "Okul temelli bütçe ilk kez uygulandı. Türkiye'deki tüm okullara biz bütçe gönderiyoruz. 7 milyar 2022'de, bu öğretim yılında da 6 milyar, 13 milyar lira para gönderildi ve ilk kez gönderildi. Bu ne demektir? OECD raporunda geçiyor, 'Okullar artık otonomisini kazanıyor' diyor" diye konuştu.
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