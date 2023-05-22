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Haberler Politika 717 bin 612 yurt dışı seçmeni oy kullandı

717 bin 612 yurt dışı seçmeni oy kullandı

22.5.2023

Gazete

717 bin 612 yurt dışı seçmeni oy kullandı
28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için, yurt dışındaki seçmenlerden 717 bin 612'si sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, önceki gün başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar yurt dışındaki seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 717 bin 612'si oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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