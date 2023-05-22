14 Mayıs Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaklaşık yüzde 5'lik farkla geride bıraktı. Deprem bölgesinde karşılık bulamayan muhalifler, sosyal medyadan depremzedelere küfür ve hakaretler yağdırarak çok sayıda video ve yorum paylaştı. Deprem bölgesindeki vatandaşlardan ve depremzedelerden art arda tepkiler geldi.



VİDEO PAYLAŞILDI

Depremzedelere hakaret eden muhaliflere tepki gösteren bir vatandaşın açıklamaları sosyal medyanın en çok paylaşılan videolarından biri oldu. İşte yardım gönüllüsü ile kadın arasındaki diyalog:

● CHP'liyseniz almayacağım!

● Neden?

● Çünkü bize her lafı söylüyorlar, yazık günah bize oy için mi yardım ediyorlar?

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