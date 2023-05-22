Seçmeni kandırmışsak size ne?

Türk halkı 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti ve milli irade tecelli etti. Seçime katılım yüzde 86.98'le tarihi bir oranda gerçekleşti. Seçim sonuçları ise yanlı ve yönlendirme amaçlı anketlerin aksine beklendiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın net bir üstünlüğü ile tecelli etti. Türkiye, 14 Mayıs'ta bir skandallar silsilesine de şahit oldu. CHP özellikle de seçim günü ekranlara sık sık çıkan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, bir manipülasyon girişiminde bulundu.



AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

CHP'ye yakın ANKA ve Anadolu Ajansı tarafından da geride olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun önde olduğuyla ilgili algı operasyonu yapıldı. Seçim sonuçları nihayete erdiğinde ise CHP cephesinin manipülasyon girişimi net şekilde ortaya çıktı. İşte bu konuyla ilgili bir televizyon kanalında açıklama yapan CHP'li Dursun Çiçek, tam anlamıyla bir skandala imza attı. Seçmeni kandırdıklarını açık açık itiraf eden Çiçek, "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Çiçek'in milyonların gözüne baka baka kullandığı, "Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?" ifadeleri şaşkınlık yarattı.

DİĞER