“Son dönemeçte rehavete yer yok”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu şantiyesinde basın açıklaması yaptı. Seçim süreci ile ilgili konuşan ve son dönemeçte rehavete yer olmadığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bu dengesi bozulmuş, gözü koltuktan başka bir şeyi görmeyenlerin halini 14 Mayıs gecesi gördük. Televizyon ekranlarında oynadıkları 'kazandık' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Manipülasyon yapmak istedikleri belli oldu" dedi.

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