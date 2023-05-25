Özdağ’ın desteği ‘iç savaş’ çıkardı

Geçtiğimiz aylarda "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar" açıklamasıyla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci tur seçimleri öncesi tutumunu değiştirdi. Bir dizi pazarlıkların ardından Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Özdağ, kendisiyle 7 maddelik mutabakat metni imzaladı. Sığınmacıların 1 sene içinde geri gönderilmesi ve anayasanın 66. maddesine yönelik vurgunun da olduğu metnin, DEVA ve Gelecek Partisi'nde rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

GENEL MERKEZDE GÖRÜŞME

Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçen Özdağ, HDP ile kol kola giren Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı. İkili arasında imzalanan 7 maddelik protokol metninde, sığınmacıların en geç 1 sene içinde ülkelerine gönderileceği ve Anayasa'daki Türklük tanımını kapsayan 66. maddenin korunacağı belirtildi.

"KAYYUMUN DEVAMI"

Sığınmacılar konusundaki başlığın Gelecek Partisi'ni, 66. madde konusundaki başlığın ise DEVA Partisi'ni rahatsız ettiği öne sürüldü. Protokol içinde HDP'yi de kızdıracak bir başlık yer aldı. Metinde kayyum uygulamalarının devam edeceği belirtilerek, "Terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

KOLTUK SEVDASI UĞRUNA

Ortak basın toplantısı sonrası iki genel başkan soru almazken, iddialar ise peş peşe geldi. Zafer Partisi'ne yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ya da Kültür Bakanlığı'nın da kendilerine verileceğini öne sürdü. Koltuk sevdası uğruna bakanlık dağıtmaya devam eden Kılıçdaroğlu'nun bu iddialara ilişkin parti içinden ve masa ortaklarından nasıl bir tepki alacağı merak konusu oldu.

HDP'Lİ EROL KATIRCIOĞLU: BÖYLE BİR İTTİFAKA OY VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

ÜMİT Özdağ'ın kararını açıklamasının ardından HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na rest geldi. Katırcıoğlu, "Şimdi öğrendim beyefendi bir de kayyum yetkisi istiyormuş. Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Aklınızı başınıza alın. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nu çapsız kılar. Bizden söylemesi" ifadelerini kullandı.

MURATHAN YILDIRIM