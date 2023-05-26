Kılıçdaroğlu koltuk dağıtmaya doymuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünü kan bürümüş. 14 Mayıs öncesi devletin koltuklarını dağıttı. Cumhurbaşkanı adayı olabildi ama umduğu dağlara kar yağdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 milyon fark yedi ve yüzde 5 geride kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da 'siyasi ticaret borsası' kurdu, devletin koltuklarını dağıtmaya doyamadı. Ümit Özdağ'ı gece gündüz yanına çekmek için uğraştı. Yine koltuk vererek transfer ettiği konuşuluyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇIKIŞI

Özdağ'ın gerçekleşen kritik görüşmeden dakikalar önce yaptığı 'İçişleri Bakanlığı' çıkışı gündem yarattı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özdağ, mültecilerle ilgili olarak "Söz, ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın 'İçişleri Bakanı' çıkışı bir anda dikkat çekerken, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bakanlık koltuğuna oturacağı iddiaları konuşulmaya başlandı. Kemal Kılıçdaroğlu kumpanyasının ticaret borsasında en çok ele geçirilmeye çalışılan bakanlık İçişleri... Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı'na ilave olarak Kültür Bakanlığı ve Yurtdışı Türk ve Akrabalar Başkanlığı sözü verdiği iddiaları kulislere yansıdı.

GELECEK'TEN ÖZDAĞ TEPKİSİ

Söz konusu açıklamaya Millet İttifakı'nın diğer ortağı partilerin nasıl tepki vereceği merak konusu olurken, ilk tepki Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurcu, Özdağ'ın yaptığı çıkışla ilgili, "Günün şakasını yapmış sanırım! Kazanmak için her yol mübah değildir" ifadelerini kullandı. Temurcu, "Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Kazanmak için her yol mübah değildir" dedi. Enteresan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyon ortaklarından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İçişleri Bakanlığı'nı isterken, Demokrat Parti de pazarlığa girdi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve CHP listesinden milletvekili seçilen Cemal Enginyurt da İçişleri Bakanlığı istedi. Kültür Bakanlığı'nı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs öncesi kontenjan olarak almıştı. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu, aynı bakanlığı Ümit Özdağ'a nasıl verecek?

KOALİSYONA DÜŞEN BOMBA

Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan bakanlıkları paylaşırken Ümit Özdağ ile yaptığı mutabakat 7'li koalisyonu karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın imzaladığı protokolün her maddesi birer dinamit. Ali Babacan'a tokat gibi bir madde geldi mesela. Babacan Türk ifadesini kaldıracağını açıklamıştı. Ancak protokolün birinci maddesinde, "Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. maddede yer alan Türk vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır" ifadeleri yer alıyor. Bakalım Babacan bu tokatı nasıl hazmedecek? Madde 3: Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir. Kemal Kılıçdaroğlu, "İki yılda göndereceğim" diyordu. Lafını yemiş oldu. Madde 4: Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, DEAŞ olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Kemal Kılıçdaroğlu, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacak. Anlaşma yaptığı HDPPKK ve 14 Mayıs'ta uçak biletlerini aldığını söyleyen FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nu yiyebilirler.

KAYYUM İŞİ NE OLDU?

Kemal Kılıçdaroğlu, HDPPKK eşbaşkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile anlaşmıştı. Kayyumlara karşı idi, kaldıracaktı. Ne diyor protokol: Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Ümit Özdağ'ın karşısında kar gibi erimiş Kemal Kılıçdaroğlu... İYİ Parti'de Meral Hanım, genel başkan olunca Ümit Özdağ'ı yemişti. O zaman Ümit Özdağ neler söyledi neler. Özdağ, "İYİ Parti'yi FETÖ kurmuştur" diyerek o zaman İstanbul İl Başkanı olan ve 14 Mayıs'ta milletvekili seçilen Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiasında bulunmuştu. Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek nereden nereye geldi? FETÖ'cü dediği Meral Akşener ve PKK'nın siyası kolu HDP ile aynı yolda yürüyor.

SONUÇ

Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerinden birisi gerçekten yenilir yutulur cinsten değildi: "Kemal Kılıçdaroğlu gelirse iç savaş çıkar." Ümit Özdağ'a sormak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu için oy istiyorsun ama gelirse iç savaş çıkacak mı? Bakalım Ümit Özdağ aziz milletin yüzüne bakabilecek mi?