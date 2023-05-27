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Haberler Politika Radikal soldan girdi radikal sağdan çıktı

Radikal soldan girdi radikal sağdan çıktı

27.5.2023

Gazete

Radikal soldan girdi radikal sağdan çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 aylık seçim stratejisi, tutarsızlıklarıyla hayrete düşürdü. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı dağıttığı 2 Mart toplantısından 1 gün sonra seçim çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu ilk olarak Sol Parti ve TİP'i ziyaret ederek destek istedi. Seçim kampanyasına sol partilerden başlayarak bazı kesimlerin tepkisini çeken Kılıçdaroğlu'na sonraki günlerde TKP de destek kararı aldı. 20 Mart'ta terör örgütü güdümündeki HDP ile görüşüp el sıkışan Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu kendi seçmenini bile rahatsız etti.

14 Mayıs hezimeti sonrası sert bir manevra yapan Kılıçdaroğlu, önce milliyetçi dile sarıldı, ardından 24 Mayıs'ta Zafer Partisi'nden destek isteyerek Ümit Özdağ'ın 7 maddelik protokolüne imza attı.

MURATHAN YILDIRIM

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