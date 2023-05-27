Yurt dışı oyları konvoyla Ankara’ya getirildi

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı temsilciliklerde tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan uçaklarla Ankara'ya getirildi. Uçakların inmesiyle oyların bulunduğu mühürlü çuvallar TIR'lara taşındı. Saat 03.35'de oyların TIR'lara taşınma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde TIR'lar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu. Oylar, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.

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