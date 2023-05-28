“Baykal’ın Erdoğan’a gizli bir hayranlığı vardı”

İzmir AK Parti Milletvekili adayı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sayan, Baykal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gizli bir hayranlığı olduğunu ifade ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Keçiören belediye başkanı Sayın Turgut Altınok CHP'li belediyelerin yapamadığını yapmış. Deniz Baykal adına bir park açılışı yapıyor. Sağ olsunlar beni de davet etti. Fakat daha önce belirlenmiş programlarımdan dolayı katılamıyorum. Katılmayı çok isterdim. Anlamlı bir açılış dedim."



TAKDİRLE BAHSEDERDİ

Baykal'ın bu ülkenin yerli ve milli liderlerinden biri olduğunu belirten Sayan, "Biz ne zaman bu ülkenin yerli ve milli değerlerine sahip çıkmadıysak hep acı çekmişizdir. Dün bu ülkenin yerli ve milli değerlerine sahip çıkmış olsaydık belki bugün bu kadar büyük sıkıntılar yaşamayacaktık. Bugün Sayın Erdoğan gibi yerli ve milli değerlere sahip çıkmazsak, yarın daha büyük acılar çekeceğimiz kesindir. Sayın Baykal her ne kadar Sayın Erdoğan'a rakip olsa da özel görüşmelerimizde cümlelerinden anladığım kadarıyla gizli bir Erdoğan hayranıydı. Bazen oturup dertleştiğimizde Sayın Erdoğan'dan hep takdirle bahsederdi: 'Çok güzel belediyecilik yaptı. Başbakanlığı çok iyi götürüyor bu ülkeye lazım' diyordu" diye konuştu.

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