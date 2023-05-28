‘Çakma milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Çakma milliyetçilerle, vazo milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz. Kimse de maske takarak milletimizi kandıramaz" dedi. "Toprak, uğruna ölen varsa vatandır" diyen Bahçeli, "Milliyetçi Ülkücü Hareket, şehitlerimizin göz nuru, Türk İslam ruhunun ana gövdesidir. Ülkücü şehitlerin her biri vatandır, bayraktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ülkücü şehitlerimiz fani hayatın fazilet neferleriydi. Onlar iliklerine kadar Türk İslam ülküsüne inanmış gönül ve dava insanlarıydı. İkbal hırsıyla değil istiklal heyecanıyla yanıp tutuşmuşlardı. Onlar için dava inanılacak ve iradeyle savunulacak varoluş mirasıydı. Fidanken toprağa düşenler cennette çınar olup kök saldılar" dedi.



YOK HÜKMÜNDELER

Bahçeli şöyle devam etti: "Küçük insanların büyük davası olmaz, büyük davaların da küçülmüş, küçük meselelere gömülmüş mensuplarından bahsedilemez. Üç hilalin altında değer ve şahsiyet kazanıp palazlandıklarında yuvasını taşa tutanlar bizim nezdimizde ilelebet yok hükmündedir. Ne ibret verici bir hakikattir ki 3 günlük dünyalarını 5 kuruşa pazarlayanların itibarsızlıkları ömür boyunca yakalarında kara leke gibi asılı kalacaktır."



MİLLETİMİZİ ALDATAMAZLAR

Artık gizli saklı hiçbir şeyin kalmadığını da sözlerine ekleyen Bahçeli, "Şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Çakma milliyetçilerle kandil dağını tanrı dağına reva gören mağara milliyetçilerle vitrin süsü milliyetçilerle defolu milletseverlerle Türk milletinin işi olmaz. Hiç kimse maske takarak milletimizi aldatamaz. Ülkücü şehitlerimiz milletimiz tok esirler aç hürler ülkesinde yaşamaktan kurtarmak, yıkım ve yozlaşmanın önünü kesmek için zulme meydan okumuşlardı. Gönüllerinde millet sevgisi, şuurlarında tükenmeyen bir sevdanın içten içe çilesini çekmişlerdi" dedi.

DİĞER