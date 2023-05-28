Oğan: Terör örgütlerine karşı etkili mücadeleden yanayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Antalya'da vatandaşlarla buluşan Sinan Oğan, bir kez daha HDP ile bir araya gelmeyeceğini söyledi. Oğan, "Sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik. Bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket söz konusu olduğunda Türk milliyetçileri birleşecektir" diye konuştu.



GÜNDEMDEN ÇIKMALI

HDP'yi Türkiye'nin gündeminden çıkarmak üzere bir yola girdiğini söyleyen Oğan, "İnanıyoruz ki bizimle beraber Türk milliyetçileri ve Atatürkçüleri de hareket edecektir. Buradan tüm Türk milliyetçilerine sesleniyorum, her türlü terör örgütlerinin ve uzantılarının karşısında olun. Hiçbir Türk milliyetçisi HDP'nin olduğu yerde olmaz. Biz terör örgütlerine karşı etkili mücadeleden yanayız" dedi.

DİĞER