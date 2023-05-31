Bakan Özer İzmir’e müjdeler verdi

Türkiye genelindeki "1500 Köy Yaşam Merkezi Toplu Açılış Programı" çerçevesinde Urla Barbaros köyündeki köy yaşam merkezinin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir'de yatırım programına alınan projeleri duyurdu. Bakan Özer; Torbalı'ya spor lisesi, Konak'a güzel sanatlar lisesi, Menemen'e tarım meslek lisesi, Çeşme ve Konak'a öğretmenevi projelerinin yatırım programına alındığını açıkladı. Bakan Özer, "Güçlendirme çalışmalarında, yıkım yapım çalışmalarında İzmir en mağdur illerden biriydi. Bakanlık olarak İzmir'den elimizi hiç çekmedik" dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Köy yaşam merkezleri yerli yerinde bir proje oldu. Allah razı olsun. Memleketin kanayan yarasına çözüm üretildi. Köylerin yaşam kalitesi artmış oldu" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Buranın bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik. Burada anaokuluna ulaşma anlamında halk eğitime ulaşma anlamında zorluk çeken vatandaşlarımız vardı. Burası onlar için önemli bir merkez olacak" dedi.

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