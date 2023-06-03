Gazeteci Barlas için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, önceki gün İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Barlas için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, mesajında, "Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. Öte yandan Barlas'ın cenazesinin yarın Beşiktaş'ta kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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