İYİ Parti’den DEVA’ya ayar

Seçimlerden önce bir kez Meral Akşener'in hamlesi ile dağılma noktasına gelen Millet İttifakı bileşenleri şimdilerde sürekli tartışma halinde. Yenilgiyi birbirine yıkan siyasi isimlerden bir yeni atak daha geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, geçtiğimiz günlerde "az sayıda milletvekili çıkarılması" konusunu İYİ Parti'ye yıktı. Ekmen, "İYİ Parti'nin belli illerde listesini ayrı çıkartmadaki ısrarının Millet İttifakı'na 15-20 milletvekiline mal olduğu tespit ediliyor. Biz bundan kaçındık" ifadelerini kullanmıştı. BU ifadelerin hemen üzerine ise İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Partili Metin Ergun, sosyal medya hesabı üzerinden Ekmen'in açıklamasını alıntılayarak bir cevap verdi. Sert bir dil takınan Ergun, "Sözünüzün çokluğu kadar oyunuz olsaydı, seçimin sonucu değişirdi" şeklinde aktardı.

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