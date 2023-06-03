Taşıyıcı anne CHP doğurdu!

Hanya'yı Konya'yı anlamak, öğrenmek deyimini hepimiz mutlaka biliriz. Hatta "Bir işin gerçek yönünü anlayarak aklı başına gelene, akıllanana"da mutlaka "Ya, şimdi gördün mü Hanya'yı Konya'yı" deriz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hesap uzmanıyım, hesap işlerini iyi bilirim' diye övünüyordu. 28 Mayıs'ta aziz milletimizden öyle bir tokat yedi ki Hanya'yı Konya'yı gördü, dünyayı öğrendi. 14/28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığının çakma olduğu anlaşıldı.

Yanına aldığı Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'na 40 milletvekili kontenjanı verip, altılı masadan Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmayı başardı.

Bu durum 'taşıyıcı annelik' olarak yorumlanmıştı.

Seçim sonucunda kontenjan verdikleri partilerin liderlerinin yüzde 1 faydası olduğu ortaya çıktı ama 40 milletvekili kazandılar.

Taşıyıcı anne CHP'nin (Kemal Kılıçdaroğlu) morali çok bozuldu. Laf çakmalar başlarken bir baktık Ahmet Davutoğlu'nun GP'li 10 vekili yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti. Yani taşıyıcı anne CHP erken doğum yaptı.

Gazeteciler, "Millet İttifakı'nın bir özeleştiri süreci var.

Ayrılmalar olur mu?" sorusu üzerine CHP listesinden seçilen milletvekilleri, "Biz 10 milletvekili arkadaşımız ile CHP'ye istifa dilekçelerimizi verdi. Yemin töreninde kendi partimizle yemin edeceğiz.

Özeleştiri yapılabilir, eleştirilere açığız" dediler.



İSTİFAYA GEREK YOKTU

Ahmet Davutoğlu'nun aceleci tavrına karşılık, diğer ortak DEVA farklı dalgalarda. CHP listelerinden Mersin Milletvekili seçilen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Gelecek Partisi milletvekillerinin istifalarının hatırlatılması üzerine, "Bence teknik olarak tam konuyu bilmiyor olabilirler. CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekillerinin istifasına gerek yok aslında. Biz, listeler verilmeden önce bir muvafakatname imzaladık.

O muvafakatname şunu diyordu: 'Ben DEVA Partiliyim.

CHP'nin benim ismimi YSK'ya bildirmesine izin veriyorum'.

Bugün de ben yine DEVA Partiliyim" karşılığını verdi.



CHP BUNALIMA GİRDİ

CHP'de erken doğumlar başladı. CHP seçimden 169 milletvekili çıkmasına karşın

(15'i Ali Babacan, 10'u Ahmet Davutoğlu, 10'u Temel Karamollaoğlu, 4'ü Gültekın Uysal'ın adamları ve 1'i Mustafa Sargül olmak üzere) 40 milletvekili ayrılınca, 129 milletvekiline düşecek.

Evet... Fikir ve gönül dünyaları farklı 6 partinin CHP listelerinden aday olmaları eşyanın tabiatına aykırı bir durumdu.

CHP listesinden seçilecek yavruların vekilleri, ideolojik olarak geçmişte en çok çatıştığı, şimdiki taşıyıcı annesi CHP aleyhine konuşamazdı.

Siyasetin belli bir fikri iktidara getirme mücadelesi olduğu bir gerçek ama hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nun ısrarı boşa çıktı.

Bu seçimde alenen görülmüştür.

Özellikle CHP seçmeni açısından bu bir dayatmaydı, hatta ihanetti. CHP'li seçmene temel fikir olarak taban tabana zıt görüşlerden kişileri meclise taşıtmak çok yanlıştı. Aslında anketlerde görülüyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosunun gözünü kan bürümüştü, gerçekleri kabul edemediler.



İÇ HESAPLAŞMA

İYİ Parti içinde iç hesaplaşma başladı: Akşener'e rakip çıkabilir mi?

Seçim sonuçlarına ilişkin yaşanan oy kaybının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında, "Biz Kılıçdaroğlu seçilemez demiştik.

CHP'den artık kopalım.

Hayır, yerel seçimler sonuna kadar beraber gidelim sonra duruma bakarız" tartışmaları kulislere yansıdı.

Kulislere sızan bilgilere göre, bazı İYİ Partili kurmaylar, liderleri Meral Akşener'in sert açıklamalar yaparak masadan kalkması ve geri dönmesinin, oy kaybının önemli sebeplerinden biri olduğunu iddia ediyorlar.

İYİ Parti 24-25 Haziran'da Büyük Kongresi'ni yapacak.

Kongrede Meral Akşener'in karşısına etkili-güçlü bir adayın çıkıp çıkmayacağı merakla takip ediliyor.

Partinin oy kaybının ardından liderlik konusunda bir değişim talep eden bazı muhalifler, yeni bir aday olarak Koray Aydın'ın Akşener'in karşısına geçip geçemeyeceği senaryolarını değerlendiriyor.

Son not: Eğer Koray Aydın aday olmazsa Meral Akşener tekrar seçilir.



SONUÇ

ALİ Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın toplumda karşılığı yoktu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, masadan kendi Cumhurbaşkanı adaylığını çıkarmak için yavru partilerin kişilerini Meclis'e taşıması siyaseten çok yanlıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünü kan bürümüştü. Aziz milletimiz attığı tokatla Hanya'yı Konya'yı göstermiş oldu. Ellerine sağlık büyük Türk milleti. İnsanlar sadece okullardan, hayattan ders almaz. Sandıklardan alınacak dersler ise hıç unutulmamalıdır.

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