Gazeteci Barlas son yolcuğuna uğurlandı

Usta gazeteci Mehmet Barlas, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Türk gazeteciliğinin usta ismi Mehmet Barlas için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.Cenazeye Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda gazeteci ve usta gazetecinin sevenleri katıldı. Erdoğan, cenazede Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas ile bir süre konuşarak taziyelerini iletti. Öğle namazının ardında kılınan cenaze namazında Barlas için dua edildi. Barlas'ın tabutu omuzlanarak cenaze aracına taşında. Başkan Erdoğan da tabuta omuz verdi.Başkan Erdoğan törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte geldi. Yeni kabinede en dikkat çeken isimlerden biri olan Fidan'ın, henüz Mevlüt Çavuşoğlu ile görev teslimi töreni yapmadan Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesi yeni dönemde Başkan Erdoğan ile yakın çalışacağı yorumlarına neden oldu.