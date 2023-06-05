İsveç için kritik tarih 12 Haziran

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti. Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "Başkan Erdoğan ve ben haftaya kalıcı mekanizmaların 12 Haziran'da bir araya gelmesi üzerine anlaştık" dedi.



KOSOVA TEŞEKKÜRÜ

Stoltenberge, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Kosova'ya ekip yolladığı için. Türkiye'yi depremden sonra ziyaret etmiştim, NATO büyük destek sağladı. Erdoğan'ı yeniden seçilmesi konusunda da tebrik ettim. Yeni gündemimizle ilgili de konuştuk. Ukrayna'ya desteğimizden

bahsettik. İsveç'in NATO üyeliğini de konuştuk. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var" dedi.



KENDİNE DÜŞENİ YAPTI

İsveç'in yeni terör yasasını yürürlüğe koyduğunu hatırlatan Stoltenberg şu ifadeleri kullandı: "İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Bizim toplumumuzda gösteri özgürlüğü var. Bunu organize edenler İsveç'in NATO'ya girmesini engellemek istiyor." Stoltenberg, "Başkan Erdoğan ve ben bugün kalıcı ortak mekanizmaların tekrardan buluşması üzerine, haftaya 12 Haziran'da bir araya gelmesi üzerine anlaştık. Bu İsveç'i daha güvenli hale getirecek, NATO ve Türkiye'yi de daha güçlü hale getirecek. Türkiye ile İsveç arasındaki işbirliğini artırmalıyız. İsveç'in katılımının en kısa sürede olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin meşru endişelerinin farkında olduğunun altını çizdi.

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