Liseyi siyasi arenaya çevirdiler!

İzmir Kız Lisesi'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu öncesinde, 18 Mayıs'ta skandal bir etkinlik yapıldı. Etkinlikte öğrenciler, güncel siyasete alet edildi. Okul Müdüresi Suna Yoldaş Özdemirçelik gözetiminde yapıldığı belirtilen etkinlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, siyasi ve tehdit içerikli pankart ve afişli gösteriler gerçekleştirildiği belirtildi.Okul Bahçesi'ne "Baharlar gelecek", "Sizi de yıkarız tabuları da", "Edison da pişman (AK Parti Logosu'nu kastederek) şeklinde afişlerin okulun bahçe duvarlarına asıldığı görüldü. Ayrıca öğrenciler tarafından "İkinci tur malum kişi kazanırsa, uygulayacağımız tarife" alt yazısıyla etkinlikte kurukafa maskeli bir öğrenci ve arkadaşları tarafından bir kız öğrencinin başına tabanca doğrultulduğunu gösteren görsel de sosyal medyada paylaşıldı. Lise öğrencilerinin seçim dönemi günlük siyasete alet edildiği etkinlik, tepki topladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü skandal etkinlik için harekete geçti. İl Müdürlüğü yetkilileri, sözkonusu etkinlikle ilgili soruşturma başlatıldığını ve sürecin hassasiyetle takip edildiğini açıkladı.