CHP MYK’nın yeni üyeleri belli oldu

CHP'de, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi belirlendi. CHP'nin İzmir'de 1. sıradan milletvekili seçtirdiği Yüksel Taşkın ile Gökçe Gökçen, yeni MYK'da görev almadı.

SOSYAL MEDYADA ERDEM

Yeni MYK'da İzmir'den sadece geçtiğimiz haftalarda Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilen Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik yer aldı. Yeni MYK'de daha önce Oğuz Kaan Salıcı tarafından yürütülen Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Genel Başkan Yardımcılığını, Kılıçdaroğlu'nun kendi bünyesine alması dikkati çekti. Daha önce Selin Sayek Böke'nin yürüttüğü Genel Sekreterlik görevi Neslihan Hancıoğlu'na bırakılırken, Parti Sözcülüğü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı Faik Öztrak'ta kaldı. Yeni MYK'de dikkati çeken bir başka isim ise daha önce MYK dışında Tuncay Özkan tarafından yürütülen sosyal medya yönetimi oldu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu göreve, MYK içerisinde Sosyal Medya Yönetimi Genel Başkan Yardımcılığı adı altında Eren Erdem'i getirdi.

AĞBABA'DAN ALINDI EFE UYAR'A VERİLDİ

DAHA önce Veli Ağbaba'nın yürüttüğü İşçi Sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşları Genel Başkan Yardımcılığı görevi Hasan Efe Uyar'a verildi. CHP'nin yeni MYK'sinde Fethi Açıkel tarafından yürütülen Bilim Yönetim ve Kültür Platformu Genel Başkan Yardımcılığı Yunus Emre'ye, Bülent Tezcan tarafından yürütülen Yurt Dışı Örgütlenme Genel Başkan Yardımcılığı Tahsin Tarhan'a, Muharrem Erkek tarafından yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı Zeynel Emre'ye, Gamze Akkuş İlgezdi tarafından yürütülen Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Aysu Bankoğlu'na bırakıldı.