Çıray bombalayıp istifa etti: Partide tasfiye operasyonu başlattılar

İYİ Parti eski milletvekili Aytun Çıray, yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Geçmiş dönemde hem kendisine hem de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tasfiye operasyonu başlatıldığını vurgulayan Çıray, "Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü" dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesi temayül yoklamalarını "uyduruk" olarak tanımlayan ve partisinin baraj altı kalacağını iddia eden Aytun Çıray, kendisinden beklenen adımı attı. Yayımladığı yazılı açıklama ile İYİ Parti'den istifa eden Çıray, 2020 yılında hem kendisine hem de Özdağ'a parti içi operasyon başlatıldığını öne sürdü.

SÜRECE ZARAR VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam" dediği altılı masadan kalkarak büyük bir hata yaptığını belirten Çıray, "Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil, seçim sürecine de zarar verdi. Kamuoyu bildiği için burada tekrarlamaya gerek görmediğim daha pek çok başka nedenden dolayı kurucu genel sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZLER 24-25 HAZİRAN'DA

ÖTE yandan İYİ Parti'de gözler 24-25 Haziran'da yapılacak olan 3. Olağan Kurultay'a çevrildi. Seçim sürecinde HDP ile yakınlaşma, temayül yoklamalarındaki skandallar ve aday listeleri belirlenirken ortaya çıkan usulsüzlükler sebebiyle peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de kurultayın sert hesaplaşmalara sahne olması bekleniyor.