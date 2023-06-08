Kurtulmuş Meclis Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda meclis başkanı seçildi. 3 turla sonuçlanan oylamada AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi. Seçimin birinci tur oylamasında AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. Boş oy kullanılmadı. 6 oy geçersiz sayıldı. İlk turda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda ise en çok oyun alan Kurtulmuş 321 oyda kaldı. Seçimin birinci ve ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy şartı gerçekleşmediği için seçim üçüncü tura kaldı. Salt çoğunluk olan 301 oyun arandığı üçüncü turun sonunda Numan Kurtulmuş 321 oyla Meclis Başkanı oldu.

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