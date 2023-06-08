Yeni dönemin ilk MGK’sında 5 kritik konu bugün masada

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün bir araya gelecek. Aynı zamanda yeni kabinenin ilk MGK'sı olacak toplantıda ele alınacak başlıklar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, sınır güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durum olacak.Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının da görüşülmesi bekleniyor.Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor. Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç'in NATO üyeliği başvurusu kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması bekleniyor.Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti. Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi. Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurguladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahovka Barajı'ndaki patlamayla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü. Başkan Erdoğan, yaşanan patlamaya ilişkin, kapsamlı bir soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Başkan Erdoğan, bu bağlamda Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak. MGK toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever ile kuvvet komutanları katılacak. Daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla bulunan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alacak.TBMM Genel Kurulu'nda 3 turla sonuçlanan oylamada, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi. TBMM Genel Kurulu'nda meclis başkanı seçiminin birinci tur oylamasında AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, ikinci turda 321 oy aldı. Salt çoğunluk olan 301 oyun arandığı üçüncü turun sonunda Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan görüşmede Kurtulmuş'u kutlayıp, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.