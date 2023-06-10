Turgutlu’da EYT’liler belediye kapısına dayandı

CHP'li Çetin Akın'ın başkanlığındaki Turgutlu Belediyesi'nden Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili yapılan kanuni düzenlemenin ardından belediyeden çıkarılan 69 işçi isyan etti. İşçilerden yaklaşık 50 kadarı, geçtiğimiz günlerde meclis toplantısı yapılırken gelip adeta belediyeyi bastı ve ödenmeyen kıdem tazinlantalarını istedi. İçlerinden birçoğunun EYT düzenlemesi kapsamında emekliliğe ayrılmak istememesine rağmen "Tazminatlarınızı hemen ödeyeceğiz" denilerek baskıyla emekli edildiğini belirten işçiler, uzun süredir tazminatlarını alamadıklarını söyledi. Paralarını istediklerini ve bayram öncesi çok mağdur olduklarını kaydeden işçiler Belediye Başkanvekili Fehmi Gülen ile de tartıştı.



SÖZLERİNİ TUTMADILAR

YENİ Asır'a konuşan bir işçi, "Çalışmadığımız için maaş da almıyoruz. Tazminatımızı da almadığımız için çok zor durumda kaldık" dedi. Bu arada mecliste EYT'den ayrılanların tazminatlarının ödenmesi için kredi kullanılması konusunda Başkan Akın'a yetki verilmesi karara bağlandı. Toplantıda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Cem Yıldırancan, "İşçilerden baskı ile emeklilik dilekçeleri alınmış. Bu konuda insiyatif onlara bırakılmalıydı. Bunu şiddetle kınıyoruz, böyle bir tavrı kesinlikle kabul etmiyoruz. İşçilerin hakları da hemen verilmeli" diye konuştu.



ÖZEL HABER

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