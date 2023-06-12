Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam AKM'de şair Necip Fazıl Kısakürek anısına düzenlenen "40 Yıl, 40 Eser" etkinliği kapsamında, "Bir Şiir Bir Hayat/Sakarya Türküsü" Dijital Sergi açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında gençlik yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile tanışma şerefine nail olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme davamızda, üstadın hayatı bizlere hep yol gösterdi. Sinesinden çıktığımız milletimizi karşılıksız sevmeyi biz ondan öğrendik" dedi. Başkan Erdoğan burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu insanını hor gören 'kırsal kesim' açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Erdoğan "Gazi Mustafa Kemal 'Köylü milletin efendisidir' demedi mi? CHP bu siyasetle iktidar yüzü göremez" ifadesini kullandı."Bu millet terör örgütlerine oy vermez, vermeyecektir" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır."Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Başkan Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bakan Bak, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere yeşil takım galip. Formumuzdayız."