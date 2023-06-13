İYİ Parti’den kopan kopana

İYİ Parti'de olağan kurultaya 2 haftadan az bir süre kala peş peşe istifalar gelmeye başladı. Altılı masanın HDP ile ortaklığı sebebiyle Yavuz Ağıralioğlu'nu kaybeden İYİ Parti, temayül yoklamalarındaki skandallar sebebiyle Aytun Çıray'ı da istifaya sürükledi. Son olarak partinin önde gelen siyasilerinden Ahat Andican ve Emine Küçükali yazılı açıklama yaparak İYİ Parti'den ayrıldı.

ANDİCAN GİTTİ, PARTİ KARIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı parti içi muhalif bloğun kenetlenmeye başladığı bu süreçte istifasını duyuran Andican, "Bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" ifadelerini kullandı. "Partisiz muhalefet" anlayışını benimseyerek çalışmalarına devam edeceğini belirten Andican'ın bu kararı, kurultay öncesi parti içindeki dengeleri bir kez daha alt üst etti. Andican'ın istifasına en sert tepki İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'dan geldi.

İsim vermeden Andican'ı yerden yere vuran Kavuncu, "Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız, zaman ilerledikçe yükün bizzat kendisi olurlar. Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan açıklama yapan GİK üyesi Emine Küçükali ise, "İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük" diyerek istifasını açıkladı.

ÖTE yandan 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı öncesi partide sert demeçler havada uçuşuyor. Parti içindeki usulsüzlükler ve seçim sürecinde yapılan skandal hatalar sebebiyle Akşener'e öfke artarken, bu kapsamda muhalif isimler tarafından "Ortak Akıl Platformu" kuruldu. Akşener'i her fırsatta istifaya davet eden İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı torun sevsin diyoruz, bir kötülük istemiyoruz" sözüyle gündem olmuştu.