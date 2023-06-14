CHP Paris eski başkan yardımcısı Ertürk, sosyal medyadan ifşa etti: Özgür Özel beni ölümle tehdit etti

Paris CHP Başkan Yardımcısı olduğu dönemde FETÖ'den iltica eden şahısların yönetime girdiğini ifade eden Ertürk, bu sebeple CHP Genel Merkezi'ni harekete geçirmeye çalıştığını ancak bunun sonucunda da Grup Başkanı Özgür ğını sonucunÖzel tarafından ölüm tehditda Özel leri almaya başladığını söyledi. CHP Genel Merkezi'nin tüm bu olanlar karşısında suskun kaldığını ifade eden Ertürk, Özgür Özel'in daha sonra FETÖ'cülerle Paris'te seminer verdiğini, bu gelişme sonucunda da partiden istifa ettiğini belirtti.

İNCE'YE OPERASYON

ERTÜRK'ÜN itirafları bununla da sınırlı kalmadı. CHP Paris eski Başkan Yardımcısı İrem Ertürk, 2016 yılında Muharrem İnce'nin genel başkanlığa aday olmasını engellemek için CHP'li Özgür Özel'in ve Aykut Erdoğdu'nun operasyon çektiğini söyledi. Ertürk, "Önümde o operasyon telefonlarını açtılar. Tehdit ederek delegeler imza vermesin diye uğraştılar" dedi.

İREM ERTÜRK'ÜN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI O İTİRAF

"... O zamanlar Paris CHP başkan yardımcısıydım. Ondan önce de Rhone Alpes bölgesi CHP başkan yardımcılığı yapmıştım. Orada da FETÖ mensubu arkadaşlar gelip bizimle çalışmak istediğini söylemişlerdi. Lyon başkanı ve yönetim kurulu olarak çok net bir şekilde reddettik bizimle görüşmeye gelen ablayı. Paris için bunu yapamamışlar sanırım. Yine FETÖ'den iltica ettiğini söyleyen tipler geldiler yönetime girdiler. Ortalığı ayağa kaldırdım. Merkeze yüzlerce mail, mesaj vb. derken. Özel'den ölüm tehditleri almaya başladım. CHP ne yaptı biliyor musunuz ? Hiçbir şey... Ben bir başıma kaldım... polise gittim şikayetçi oldum vb... ardına Özgür Özel geldi o FETÖ'cüyüm diye gezen abiyle birlikte seminer verdi, Paris'te üstüne üstelik. CHP'den de ayrılma sebebim de budur. Ana sebebinde, eksende Özel vardır özetle..."