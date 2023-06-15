İYİ Parti’li Aytun Çıray’dan Lütfü Türkkan’a sert cevap

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan katıldığı bir televizyon programında Aytun Çıray'ın birinci sıradan aday olmak istediğini fakat olumsuz cevap alınca istifa ettiğini söyledi.

Türkkan, Çıray için, "Vedalar çok önemli. İlişkilerde, siyasette, ortaklıkta veda ederken insanlar kendi benliğiyle kalitesiyle veda ediyorlar" dedi.

Türkkan'ın bu sözleri üzerine Çıray, "Kalite?! Kalite, lideri kadın olan bir partide 'Bacını...' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir" diye cevap verdi.