  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika İYİ Parti’li Aytun Çıray’dan Lütfü Türkkan’a sert cevap

İYİ Parti’li Aytun Çıray’dan Lütfü Türkkan’a sert cevap

15.6.2023

Gazete

İYİ Parti’li Aytun Çıray’dan Lütfü Türkkan’a sert cevap

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan katıldığı bir televizyon programında Aytun Çıray'ın birinci sıradan aday olmak istediğini fakat olumsuz cevap alınca istifa ettiğini söyledi.

Türkkan, Çıray için, "Vedalar çok önemli. İlişkilerde, siyasette, ortaklıkta veda ederken insanlar kendi benliğiyle kalitesiyle veda ediyorlar" dedi.

Türkkan'ın bu sözleri üzerine Çıray, "Kalite?! Kalite, lideri kadın olan bir partide 'Bacını...' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir" diye cevap verdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA