Türkiye’nin aydınlık yarınlarına güveniyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bugün başarıyla tamamladıkları 2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiasının tüm paydaşları için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Ülkemizin dört bir köşesinde şu an karne sevinci yaşayan evlatlarımızın tamamını tebrik ediyor, hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum" dedi.

'İÇİNDEKİ CEVHERİ ÇIKARAN KAŞİF'

Erdoğan, her eğitim öğretim yılı sonunda tıpkı Haydarpaşa Lisesi'nde olduğu gibi bilgili, kültürlü, ahlaklı, vicdanlı ve özgüven sahibi nesillerin yetiştiğini görmenin haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: "Öğrencilerimizle her buluşmamızda geleceğimize daha umutla çok daha büyük güvenle bakıyoruz. Evlatlarımızın sesine kulak verdikçe Türkiye'nin aydınlık yarınlarına olan inancımız da katlanarak artıyor. Buna vesile olanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz geliyor. Öğretmenlerimiz, eğitim sistemimizin omurgasıdır. Öğretmen, sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen aynı zamanda öğrencisinin içindeki cevheri ortaya çıkaran kaşiftir. Karakterini şefkatle işleyen bir gönül işçisidir. Öğretmenlerimiz bilgileriyle birlikte tecrübeleriyle de evlatlarımızı hayata hazırlayan birer rehberdir."

'DÖNEMİMİZDE 800 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLADI'

Erdoğan, geçen ay yaptıkları 45 bin yeni öğretmen atamasıyla mevcut eğitim ordusunu daha da güçlendirdiklerini belirterek, "2002 yılında ülkemizde toplam 500 bin öğretmen varken son atamayla birlikte sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

'EKRAN BAŞINA MAHKUM OLMAYIN'

Erdoğan, öğrencilerin bugün aldıkları karnelerinde bir seneki gayretlerinin sonuçlarını gördüklerini kaydederek, gençlere şu önerilerde bulundu: "Bir TEKNOFEST gençliği olarak artık uzayla her an iç içe olmayı amaç edineceksiniz. Yazın arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirirken lütfen kitapla kütüphaneyle okumakla bağlarınızı kesmeyin. Tabiatın tüm güzelliklerinin önümüze serildiği bu yaz günlerinde kendinizi sadece ekran başına mahkum etmeyin. Yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin."

GENÇLERE YKS'DE BAŞARI DİLEDİ

Başkan Erdoğan, dün akşam twitter hesabından yaptığı paylaşımla üniversite sınavına girecek gençlere başarı diledi. Erdoğan paylaşımında "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.