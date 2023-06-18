DSP’li Aksakal staj sorununu Meclis gündemine taşıyacak

Sosyal Güvenlik Çıraklık ve Staj Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Alperen Oruç, milletvekili seçimlerinde AK Parti listesinden seçilen DSP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Ziyarette staj ve çıraklığın başlangıç gününün emeklilik hesaplanırken dikkate alınması taleplerini yineleyen Oruç, DSP Genel Başkanı'ndan konuyu Meclis gündemine taşımalarını istedi. Aksakal da konuyu AK Parti Grubu'na ileterek, bu soruna dikkat çekti. Hafta içerisinde TBMM'de gerçekleşen görüşmede Dernek Başkanı Oruç, "Staj ve çıraklık sigortası mağdurları olarak Mesleki Eğitim Kanunu neticesinde endüstri meslek lisesi, ticaret lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversitelerde zorunlu stajlarımızı yapmış fakat bu zorunlu stajımız kısa kol 4/A olarak tanımlanmış, bazılarımız da kayıtsız olarak 4/A olarak tanımlanmamış insanlarız. Bizler zorunlu stajımızı yaptığımız ilk günün uzun kol vadeli çalışma olmasını istiyoruz. Bu yapılırsa ilk etapta 500 bin kişi emekli olabilir" dedi.

"7 YILLIK ÇALIŞMA SAYILMALI"

Ayrıca çırakların kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri alabilmek için 7 yıl çalıştıklarını anlatan Oruç, "Ancak toplamda bu 7 yıllık çalışmaları uzun vadeli koldan sayılmıyor. Bu arkadaşlarımız haftanın 5 günü işyerlerinde çalışıyorlar, bir gün okula gidiyorlar. Bizim talebimiz uğramış bu mağduriyetin kanunla ortadan kaldırılması" dedi.